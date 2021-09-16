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عقب أزمة زوجتي حمدي النقاز وحمزة المثلوثي على مواقع التواصل الاجتماعي، أثيرت أزمة جديدة في نادي الزمالك عقب الرسالة الغامضة والمثيرة، الذي نشرها طارق حامد عبر حسابه الشخصي.

ونشر لاعب الوسط الدولي بالزمالك، رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، جاء نصها: «قد يعرف الجمهور قيمتك جيدا بينما من هم في موقع المسؤولية لا يدركها إلا بعد فوات الآوان».

وفسر البعض هذه الرسالة بدخول لاعب وسط الملعب في خلاف حاد مع اللجنة التي تدير النادي بقيادة حسين لبيب وحسين السمري وحسين السيد.

الزمالك أعلن ضم حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي السابق، الذي فسخ عقده من قبل مع القلعة البيضاء بداعى عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة تخطت 4 أشهر متواصلة .

وبعد إعلان ضم حمدي النقاز للزمالك مرة أخرى، اشتعلت أزمة خارجية بين زوجتي اللاعبين حمدي النقاز وحمزة المثلوثي، اعتراضا من زوجة الأخير على عودة الأول لصفوف الزمالك مرة أخرى في الانتقالات الصيفية الجارية موسم 2021 – 2022.

الزمالك | تفاصيل خناقة بين زوجتي حمدي النقاز وحمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي وزوجته

ونشر حمزة المثلوثي رسالة غامضة عقب إعلان عودة حمدي النقاز للزمالك مرة أخرى، فسره الكثيرون أنه يقصد النقاز وقال عبر إنستجرام: «الناس معادن ونفائس فيهم الغالى وفيهم الرخيص»، وتشارك زوجة المثلوثي زوجها، وتقول: «والرخيص يفضل رخيص».

حمدى النقاز وزوجته

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل زاد اشتعالا بعدما نشرت زوجة حمدي النقاز رسالة غامضة أيضا فسرها البعض أنها ترد بها على حمزة المثلوثي وزوجته، وقالت زوجة النقاز: «كم أعشق أسلوبي الذي يجعلهم يقرأون الكلام أكثر من مرة ليتأكدوا أنهم المقصودون، هناك بشر يحتاجون إلى عمليات تجميل داخلية مثل تكبير القلب.. شفط الحقد.. تكسير خلايا البشر من نفوسهم ونفخ ضمائرهم الهزيلة».

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