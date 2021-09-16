«3 جثث متحللة وأجنبي».. تفاصيل 125 يوما في حياة «سفاح قنا»

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ارتكب 17 جناية وقتل زوجيته وابنته وعاش معهم في منزل واحد دون دفن 125 يوما، هذا هو عنوان جريمة سفاح قنا الذي لقي مصرعه اليوم في تبادل اطلاق نيران مع الشرطة، بينما أنقذت قوات الامن «اجنبي الجنسية» كان المتهم مخطط قتله، وتم نقل الجثث المتحللة للمستشفي وجثة المتهم تحت تصرف النيابة.

القصة بدأت بمسجل خطر في قنا، أصبح حديث الرأي العام، بعد مقتله، في تبادل اطلاق النيران مع قوات الشرطة، بقرية الأشراف بقنا. صباح اليوم الاربعاء، داهمت قوات الأمن، منزل المتهم، المحكوم عليه في 17 جناية، منها الإعدام والسجن في قضايا قتل وفرض سيطرة وقضايا متنوعة.

وعقب تبادل النيران مع الشرطة، أسفر ذلك عن تصفيته، وأثناء تفتيش مسكنه، حدثت مفاجأة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، على 3 جثث متحللة داخل المنزل، فضلا عن كميات كبيرة من الأسلحة والشابو والذخيرة.

وتبين أن الجثث لزوجتيه وابنته، قتلهن المتهم، واحتفظ بجثثهن داخل المنزل، قرابة 125 يوما ولم يدفنهن، حتى تحللت جثثهن على بلاط المنزل. ونقل مرفق إسعاف قنا، جثث «زوجتى وابنة» سفاح قنا، إلى مشرحة مستشفى الجامعة بقنا، عبر أكياس بلاستيكية، ووضعهن تحت تصرف النيابة العامة، في الوقت الذي أنقذت فيه الأجهزة الأمنية بقنا، ضحية رابعة من الموت، داخل منزل سفاح قنا.

وتبين أن سفاح قنا، كبل عامل سوداني الجنسية داخل منزله، كان يعمل في محجر مع المتهم، وكان مخططا لقتله، إلا أن الأجهزة الامنية تمكنت من إنقاذه من الموت.

وكانت اجهزة الامن اعلنت، مقتل «محمد. ن»، تاجر مخدرات، عنصر اجرامي شديد الخطورة، في تبادل النيران مع الشرطة أثناء محاولة القبض عليه بقرية الأشراف بقنا. تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم، مسجل جنائي خطر، محكوم عليه في 17 جناية، منها بالإعدام والسجن في قضايا قتل وفرض سيطرة وقضايا متنوعة. وباستهدافه وحال قرب القوات منه، أطلق النار على القوات، فبادلته القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرعه، وعثر في مسكنه على جثتي زوجتيه، تبين أنه قتلهما واحتفظ بجثتيهن داخل المنزل، كما عثر على جثة ابنته متحللة.

كما عُثر على مدفع آر. بى. جى و2 دانة- 2 رشاش- 8 بنادق- 2 طبنجة- 4 قنابل يدوية محلية الصنع- 4 هواتف- كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة- صديرى واقى- منظار معظم- كمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام- 4 سيارات «إحداها مُبلغ بسرقتها»- دراجة نارية- زجاجة تحوى مادة «الزئبق»- كمية من البارود الأسود- مبلغ مالي.