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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بدأ مبكرًا في القراءة، وكانت أولى قراءته للكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

وأضاف الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على التلفزيون المصري: «كنت أقرأ له ولموسى صبري عن الوضع في مصر.. حصلت أحداث كثيرة في الستينات كان لها تأثير كبير على الواقع في مصر».

وأوضح أنه درس منذ ذلك الحين، هذه الأوضاع من كل الاتجاهات بدون أي تشدد أو انحياز، حتى شكل واقعًا عميقًا عن الواقع المصري.

واستجاب الرئيس لطلب بوسي سعد «أول حدادة بالمنصورة»، مقدما الوعد بتحقيق أمنيتها بتعيين أشقائها.

وقال الرئيس: «المساهمة في إزاحة العبء عن المواطنين حق أصيل»، موجها حديثه لبوسى سعد: «صورتك في برنامج التاسعة فخر لكل المصريين، السيدة بوسي سعد تعين أشقاءها بالفعل والعمل».

ووصف الرئيس «أول حدادة بالمنصورة»، قائلا: «امرأة عظيمة وشقيانة على أهلها ومثل نفتخر بيه في مصر» متابعا: «بتمنى أن نرى بلدنا في أفضل حال في الدنيا، وهذا حال كل إنسان، المهم حبنا لبلدنا بالكلام ولا بالفعل ومستعدين نشقى ونبذل من أجلها».

وتابع: «لو 10% من المصريين دون الـ45 عاما بيحبوا بلدهم صح حالها هيكون أفضل، تعالو نحب بلدنا صح»، موجها رسالة للسيدة بوسي سعد: «ربنا يعينك على المهمة التي تقومي بيها إنك بتأدي مهمة عظيمة.. وأنا متشرف أني بكلمك وأنا تحت أمرك».