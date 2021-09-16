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علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على فكرة الخوف من تجديد الخطاب الديني، قائلًا: «أهل الشرائع وعلماء الدين خايفين من إيه، الدين لن يضيع، لأن الله عز وجل أرسل رسول، وكتبه وشرائعه محفوظة إلى يوم القيامة».

وتابع الرئيس السيسي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «التاسعة»، المذاع على الفضائية «الأولى»، بالتليفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن «المصريين أصبحوا أكثر حرصا على بلدهم، بسبب أن الواقع في البلاد المحيطة نموذج حي لما كان قد يمكن أن يحدث في مصر».

وأضاف: «ربنا قال مصر لا.. انتوا تخططوا وتعملوا أي حاجة في الدنيا، بس ربنا قال مصر لا.. مصر كانت هتنزل من فوق الجبل، وربنا حط يده ونجاها، وقالكم خلوا بالكم يا مصريين».