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استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة السيدة «بوسي سعد» من المنصورة، بتوفير شقة وورشة لها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» على التلفزيون المصري.

كانت «بوسي»، قد ذكرت في تقرير، أنها تعمل في مهنة الحدادة منذ 7 سنوات، ولديها 4 أولاد، مضيفة: «أبويا كان راجل كويس، وكان عنده 11 بنت، جوز 10 وساب لي واحدة، أنا اللي جوزتها».

وتابعت: «أبويا كان واخدنا زي أصحابه، ومكنش عاوزني أشتغل عند حد، أنا بجيب حديد وأقطعة، نفسي في ورشة، مش عاوزة أشتغل عند حد».

كانت بوسى سعد رمضان، 31 سنة، قد قالت لـ«المصرى اليوم»: «بشتغل من 23 سنة فى مهنة الحدادة، لأن أبويا كان مخلف 11 بنتا، وكنت أنا بنته اللى بيعتبرها ابنه، وكنت باجى وأنا طفلة أساعده وأتعلم أشغل ماكينة النار وأدق على الحديد، لحد الحمد لله ما شربت الصنعة وبقيت أسطى فيها».

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وأضافت: «أبويا كان مشهور بأبو البنات، وأنا اتشهرت إنى راجل، ولما أبويا مات أخدت عدته ووقفت مكانه فى الشارع وبقيت أشتغل وأصرف على البيت، وقلت للناس ديون أبويا فى رقبتى، وقدرت أزوج أختى، وربنا رزقنى ب 4 أولاد، الكبير فيهم عنده 16 سنة، وساعات بييجى يساعدنى لكن نفسى أعلمهم وربنا يرزقنى بورشة أجمعهم كلهم فيها ونشتغل مع بعض ونتوارث المهنة التى ورثناها عن جدودنا».

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وعن صعوبة المهنة، قالت: «كل حاجة فى الدنيا صعبة وبتهون بالرضا والصبر، وأنا بحب المهنة دى وهاستمر فيها، وصعوبتها فى إن أنا بأقف فى الشارع والحر والمطر وساعات بسبب ظروف الجو مش بشتغل، وده طبعا بيأثر على الرزق، لكن برده الحمد لله على كل حال».