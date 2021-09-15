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تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة داخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بعد طلب أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، الرحيل بسبب أزماته مع حسين السيد المشرف على الكرة، وبسبب أيضا المستحقات المتأخر له ولباقى الجهاز والجهاز الطبى واللاعبين.

وكانت الأجواء قد أشتعلت داخل قلعة ميت عقبة، ورفض اللاعبين خوض التدريبات اليوم الأربعاء لمدة أكثر من ساعة بسبب اعتراضهم على عدم اهتمام الإدارة بحل مشاكلهم حيث لم يتقاضى اللاعبين أي مستحقات من شهر مايو الماضي، ولم يتقاضوا ايضا مكافأة الحصول على بطولة الدورى العام.

وكان محمد عبدالغنى قد امتنع عن التواجد في تدريبات الزمالك لعدة ايام ماضية قبل أن ينتظم اليوم في التدريبات، وهاجم طارق حامد اللجنة عبر إنستجرام بسبب حالة التجاهل الكبيرة تجاه فريق الكرة.

وتكمن أزمة عبدالغنى في خصم جزء كبير من مستحقاته وعندما طلب حلها حصل على اكثر من وعد لكنها لم تحل وعندما تحدث مع حسين السيد قال له «هات عرض وامشي»، واقترب اللاعب من الرحيل لفريق بيراميدز ضمن صفقة تبادلية مع احمد ايمن منصور، بعد موافقته بسبب حديث المشرف على الكرة.

وبالنسبة لأزمة اسامة نبيه، هي ليست وليدة اللحظة، فالأزمة متفاقمة منذ مدة كبيرة، وتسببت هذه الأزمة في رحيل احمد عبدالمقصود من الجهاز الفنى، بعدما تحدث الثنائي مع حسين السيد عن المستحقات المتأخرة للجهازين الفنى والطبى واللاعبين، فقال لهم، «محدش يكلمنى واللى مش عاجبه يمشي»، وهو ما دفع أحمد عبد المقصود لتقديم استقالته والرحيل عن الفريق، لكن أسامة نبيه تحمل على أمل حل الأزمة لكنها تفاقمت وطلب اسامة نبيه رسميا الرحيل عن الفريق، مع الحصول على مستحقاته وخصم قيمة الشرط الجزائي والمقدر بشهرين.

وما زاد الأزمة اشتعالا داخل الزمالك هو خروج بعض اللاعبين على سبيل الإعارة وبيع البعض الأخر، وتدفقت اموال لخزينة نادى الزمالك، لكن ما حدث أن اللجنة أعادت حمدى النقاز الظهير الأيمن السابق للترجى والذي هرب من الزمالك في التجربة الأولى له، وتم صرف مقدم عقد للاعب التونسي، هناك تجاهل تام للاعبين ومشاكلهم على الرغم من تحملهم خلال الشهور الماضية والقتال حتى حققوا بطولة الدورى العام .