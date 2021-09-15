أخبار عاجلة

زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري -
شاهد كيف احتفل بسام ولاعبي الجيش بكأس السوبر المصري عقب الفوز علي الاهلي -
شاهد لحظة فوز الجيش علي الاهلي بالسوبر فرحة بيضاء وصدمة وحزن احمر -
الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير النقل: نسعى لزيادة قدرة القطارات إلى 2 مليون راكب يوميا

Print
وزير النقل: نسعى لزيادة قدرة القطارات إلى 2 مليون راكب يوميا وزير النقل: نسعى لزيادة قدرة القطارات إلى 2 مليون راكب يوميا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن قدرة القطارات المصرية تراجعت إلى 700 ألف راكب يوميا عقب ثورة 25 يناير، ونسعى إلى زيادتها للوصول إلى مليون راكب ثم 2 مليون راكب، وهو ما يتطلب تطوير السكة الحديد وتصليح الإشارات والورش.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بمنتدى بناة في دورته السادسة، الأربعاء، أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير البنية الأساسية وتغيير المزلقانات التي ما زالت تعمل يدويا، لافتًا إلى أنه جار الانتهاء من 3 خطوط سكة حديد رئيسية، والتي تتضمن خط القاهرة الإسكندرية، القاهرة أسوان، الزقازيق بورسعيد، مؤكدا أنه حين الانتهاء من تطوير هذه الخطوط يمكن تشغيل قطار نقل البضائع.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أغرب حيوان فى مصر!.. فيل بس بيعوم فى البحر!.. الدوجنج شقيق الفيل اللى افترق عنه من ملايين السنين

أغرب حيوان فى مصر!.. فيل بس بيعوم فى البحر!.. الدوجنج شقيق الفيل اللى افترق عنه من ملايين السنين

لحظة سقوط عنيف لإحدى متسابقات ملكة جمال مصر على المسرح

لحظة سقوط عنيف لإحدى متسابقات ملكة جمال مصر على المسرح

زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري

زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري

شاهد كيف احتفل بسام ولاعبي الجيش بكأس السوبر المصري عقب الفوز علي الاهلي

شاهد كيف احتفل بسام ولاعبي الجيش بكأس السوبر المصري عقب الفوز علي الاهلي