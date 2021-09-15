وزير النقل: نسعى لزيادة قدرة القطارات إلى 2 مليون راكب يوميا

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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن قدرة القطارات المصرية تراجعت إلى 700 ألف راكب يوميا عقب ثورة 25 يناير، ونسعى إلى زيادتها للوصول إلى مليون راكب ثم 2 مليون راكب، وهو ما يتطلب تطوير السكة الحديد وتصليح الإشارات والورش.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بمنتدى بناة مصر في دورته السادسة، الأربعاء، أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير البنية الأساسية وتغيير المزلقانات التي ما زالت تعمل يدويا، لافتًا إلى أنه جار الانتهاء من 3 خطوط سكة حديد رئيسية، والتي تتضمن خط القاهرة الإسكندرية، القاهرة أسوان، الزقازيق بورسعيد، مؤكدا أنه حين الانتهاء من تطوير هذه الخطوط يمكن تشغيل قطار نقل البضائع.