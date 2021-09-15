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مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

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مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم ببني سويف مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

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لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون بينهم طفلان، الأربعاء، فى حادث تصادم توك توك مع سيارة ميكروباص بعد كمين العلالمة اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا بالحادث، ووجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتوجيه رجال المرور لتسيير الحركة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود حالة وفاة لطفل يدعى أحمد عيد علي سنتين، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين هم منال هاشم علي (30 سنة)، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعلي أحمد علي (10 سنوات)، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد علي أحمد (44 سنة)، جرح قطعي بفروة الرأس طوله 7 سم، ومصطفى إسماعيل سيد (27 سنة)، اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات، وعلياء أحمد علي (6 سنوات) اشتباه كسر بالساق الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية.

المصرى اليوم

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