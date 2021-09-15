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غادة والي: واجهت الإرهاب بالتنمية.. والمشروعات جعلت الشباب لا يفكرون بالهجرة

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غادة والي: مصر واجهت الإرهاب بالتنمية.. والمشروعات جعلت الشباب لا يفكرون بالهجرة غادة والي: واجهت الإرهاب بالتنمية.. والمشروعات جعلت الشباب لا يفكرون بالهجرة

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قالت الدكتور غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إن مواجهة الإرهاب لا تتم من خلال الأجهزة الأمنية فقط، مؤكدة أن أحد أساليب مواجهة الإرهاب هي التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب، ومصر قامت بمواجهة الإرهاب بالتنمية.

وأضافت والي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، أن التنمية وتوفير فرص عمل للشباب يؤثر على الهجرة غير الشريعة، مشيرة إلى أن المشروعات الجديدة جعلت الشباب لا يفكرون في الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت والي أن التنمية تعد أحد أهم أساليب مواجهة الإرهاب، حيث تساهم في رفع الوعي وتوفير فرص عمل للشباب في المناطق الفقيرة، لافتة إلى أن رفع الوعي يمنع الشباب من الوقوع ضحية للاتجار بالبشر.

وتابعت: «نجاح أي تجربة للإصلاح الاقتصادي تعتمد على قيادة ورؤية»، مؤكدة أن برنامج «تكافل وكرامة» وصل إلى ملايين من الأسر المصرية وقدم خدماته في جميع قري بالإضافة إلى رفع وتحسين المعاشات.

المصرى اليوم

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