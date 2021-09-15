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واصل سعر الذهب، للانخفاض، مساء الأربعاء 15 سبتمبر 2021، وتخلى عن حاجز 1800 دولار للأوقية، وانخفضت أسعار الذهب في مصر، في استجابة لانخفاض سعره عالميا، وتأثر الذهب فى البورصة العالمية عقب صدور بيانات أمريكية عطلت تقدمه.

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا 892 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 782 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا 671 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وبلغ سعر الجنيه الذهب، 6256 جنيها.

انخفضت أسعار الذهب عالميا، مساء الأربعاء، عقب صدور مؤشر أسعار المستهلك الأساسى والذى نما نسبة 4%، على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري فى أغسطس، وكانت أصغر مكسب فى 6 شهور، مما يشير إلى ارتفاع التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7%، أسفل حاجز 1800 دولار للأوقية، كما انخفض الذهب فى التعاملات الفورية بنفس النسبة، بيننما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.01%، رغم وجود علاقة عكسية بينما مما يثير حالة من الضبابية على الأسعار خلال الفترة الحالية، وكان الذهب ارتفع الثلاثاء بنسبة 0.64%، لكن ما لبث أن انخفض مرة ثانية، وتترقب أسعار الذهب بحذر أى تلميحات من أعضاء الفيدرالى بشأن موعد التشديد النقدى ورفع الفائدة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 793.00جنيها، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,794.00 $.

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