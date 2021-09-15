أخبار عاجلة

زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري -
شاهد كيف احتفل بسام ولاعبي الجيش بكأس السوبر المصري عقب الفوز علي الاهلي -
شاهد لحظة فوز الجيش علي الاهلي بالسوبر فرحة بيضاء وصدمة وحزن احمر -
الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تعادل محبط لباريس سان جيرمان أمام كلوب بروج

Print
تعادل محبط لباريس سان جيرمان أمام كلوب بروج تعادل محبط لباريس سان جيرمان أمام كلوب بروج

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل فريق باريس سان جيرمان أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب خلال أوقات اللقاء ولم يستفيد الفريق الفرنسي من القوة الهجومية المتمثلة في وجود (ميسي- نيمار- مبابي) بشكل كافي.

وجاء الهدف الأول للضيوف عن طريق لاعب الوسط أندير هيريرا في الدقيقة 15 فيما تعادل أصحاب الأرض عند الدقيقة 27 بأقدام اللاعب هانز فاناكين.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتواجد باريس سان جيرمان في الوصافة بنقطة واحدة وهو نفس رصيد كلوب بروج صاحب المركز الثالث، ويتذيل ليبزيج الألماني الترتيب بدون نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق