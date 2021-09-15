تعادل محبط لباريس سان جيرمان أمام كلوب بروج

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تعادل فريق باريس سان جيرمان أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 1-1 في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب خلال أوقات اللقاء ولم يستفيد الفريق الفرنسي من القوة الهجومية المتمثلة في وجود (ميسي- نيمار- مبابي) بشكل كافي.

وجاء الهدف الأول للضيوف عن طريق لاعب الوسط أندير هيريرا في الدقيقة 15 فيما تعادل أصحاب الأرض عند الدقيقة 27 بأقدام اللاعب هانز فاناكين.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتواجد باريس سان جيرمان في الوصافة بنقطة واحدة وهو نفس رصيد كلوب بروج صاحب المركز الثالث، ويتذيل ليبزيج الألماني الترتيب بدون نقاط.