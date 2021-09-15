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حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا صعبا على ميلان الإيطالي في الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء 15- 9 -2021، على أرض ملعب آنفليد مقعل الريدز.

تمكن اللاعب أنتي ريبتش نجم فريق ميلان الإيطالي من تسجيل هدف التعادل لفريقه في مرمى ليفربول عند الدقيقة 42، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح قد ساهم في الهدف الأول لصالح الريدز بعد أن مرر الكرة بطريقة إلى أرنولد الذي انطلق وسدد كرة قوية اصطدمت بمدافع ميلان وتحولت إلى هدف. وتقدم ميلا قبل نهاية الشوط الأول عن طريق إبراهيم دياز، ومع الشوط الثاني تعادل محمد صلاح لفريقه، وعزز التقدم هندرسون من تسديدة صاروخية.

تنطلق اللقاء بين ليفربول بقيادة محمد صلاح، ضد ميلان الإيطالي عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، على أن تتم إذاعة المباراة على شبكة بين سبورتس المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا على

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