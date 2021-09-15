غزل المحلة يتعاقد مع ثنائي الانتاج الحربي

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تعاقد نادي غزل المحلة، مع الثنائي لاعب خط الوسط إبراهيم عبدالخالق، والمدافع محمد بازوكا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد غزل المحلة مع عبدالخالق وبازوكا، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بناءً على طلب محمد عودة، المدير الفني للفريق، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الدفاع وخط الوسط.

وشارك الثنائي في تدريبات غزل المحلة، التي اقيمت اليوم الأربعاء، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

يذكر أن غزل المحلة دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من وليد مصطفى وأحمد سيد عبدالهادي، لاعبا فريق الشباب بالنادي الأهلي وخالد سامي، مدافع حرس الحدود والايفواري ابراهيما كونيه، جناح طلائع الجيش ومصطفى العيس مدافع كوم حمادة وأمير إسماعيل صانع ألعاب بيلا ومحمود الحضري حارس مرمى بني سويف.