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العقيد محمد أبو ستيت يحقق إنجاز تاريخي جديد

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العقيد محمد أبو ستيت يحقق إنجاز تاريخي جديد العقيد محمد أبو ستيت يحقق إنجاز تاريخي جديد

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تمكن العقيد محمد أبوستيت من تحقيق لقب بطولة العالم للعبة الكيك بوكسينج التي أقيمت في ، ليُحافظ على لقبه المفضل مجددًا.

وفاز العقيد أبوستيت باللقب بعد هزيمة منافسه الروسي نيكيتا سيروفيشكن خلال المواجهة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

ويمتلك العقيد أركان حرب محمد عبده ابوستيت سجلًا رياضيًا مميزًا حيث حقق بطولة العالم للهواة في لعبة الكيك بوكسينج 6 مرات.

كما نجح صاحب الـ42 عاما من الحصول على بكالوريوس هندسة وبكالوريوس علوم عسكرية وماجستير في الهندسة الميكانيكية وعلى الدكتوراه في التحكم الحراري في الأقمار الصناعية.

المصرى اليوم

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