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هدف صلاح في ميلان .. دوري أبطال أوروبا

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هدف صلاح في ميلان .. دوري أبطال أوروبا هدف صلاح في ميلان .. دوري أبطال أوروبا

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تمكن محمد صلاح لاعب ليفربول من تسجيل هدف التعادل الثاني لفريقه في مرمى ميلان الإيطالي، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أرووبا.

ونجح الدولي المصري في استلام الكرة بطريقة رائعة وصناعة هجمة منظمة انتهت باستقبال مميز داخل منطقة الخطر للضيوف ووضع الكرة بدقة على يمين الحارس.

وكان محمد صلاح لاعب ليفربول قد أهدر ركلة جزاء أمام ميلان الإيطالي في الدقيقة 13 من عمر اللقاء الذي يجمعهما ضمن فاعليات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسدد صلاح الكرة بقوة على ييمن حارس مرمى ميلان الذي تصدى لها بشكل جيد، ويقدم الدولي المصري أداءً مميزًا حتى الآن حيث قام بالعديد من المرواغات فضلًا عن تمرير كرة الهدف الأول.

المصرى اليوم

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