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نجح مسؤولو نادي طلائع الجيش في حسم التعاقد مع أحمد عيد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح مسؤولو طلائع الجيش، في حسم صفقة أحمد عيد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان أحمد عيد، كتب عبر حسابه على انستجرام: «بعد بداية رائعة أضافت لى الكثير مع نادى الزمالك الذي أعتبره بيتى، أعلن خروجى للإعارة لمدة موسم على أن أعود بمزيد من الخبرات».

يذكر أن الزمالك اصبح لديه ثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيمن وهم التونسي حمزة المثلوثي وحازم إمام والتونسي حمد النقاز، الذي تم التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.