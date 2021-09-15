القوات المسلحة تهنئ العقيد محمد عبده بفوزه بذهبية بطولة العالم للكيك بوكسينج

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هنأت القوات المسلحة العقيد دكتور مهندس محمد عبده أبوستيت لفوزه ببطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسينج وحصوله على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم.

وقال المتحدث العسكري خلال منشور على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، مساء الأربعاء، إن «القوات المسلحة تهنئ ابنها وابن مصر العقيد دكتور مهندس محمد عبده أبوستيت لفوزه ببطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسينج وحصوله على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم».

وفاز «أبوستيت» على اللاعب الروسي نيكيتا سيروفيشكن اليوم الأربعاء في البطولة المقامة بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي بمشاركة مصر والأردن وروسيا وهولندا.

وخلال مباراة ماراثونية تمكن البطل المصري من الفوزعلى نيكيتا سيروفيشكن بطل روسيا الذي يمتلك تاريخا كبيرا في لعبة الكيك بوكسينج.