وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية السيارات والدراجات النارية

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تم تسجيلها رسميًّا بوصفها جمعية أهلية

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس "جمعية السيارات والدراجات النارية" في الرياض، وتسجيلها رسميًّا بوصفها جمعية أهلية.

وتهدف الجمعية التي تبنَّى فكرتها عدد من المختصين والمهتمين برياضة السيارات والدراجات النارية إلى تطوير مفهوم هذه الرياضة لدى أفراد المجتمع، وتقديم برامج وفعاليات رياضية في هذا المجال، والمشاركة في المهرجانات والمناسبات الرسمية والاجتماعية، وتعزيز ممارسة هواية السيارات والدراجات النارية بالأماكن المخصصة لها للحفاظ على هدوء المدينة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس عمار بن عبدالرحيم قاضي، عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على اهتمامهما الكبير ودعمهما السخي لرياضة وشباب الوطن، مثمنًا حرص ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للارتقاء بالرياضة السعودية بمختلف ألعابها.

وأشاد بالجهود المتواصلة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ للنهوض بعالم السيارات والمحركات.

وأضاف المهندس قاضي خلال الاجتماع الأول للجمعية الذي أُقيم في الرياض بحضور أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين بأن الموافقة على تأسيس الجمعية تُعدُّ محفزًا ودافعًا لتقديم كل ما يمكن لتطوير رياضة السيارات والدراجات النارية، من خلال تسخير خبرات الأعضاء واهتمامهم الكبير بهذا المجال في تقديم برامج ومبادرات متنوعة، تنعكس بالفائدة والنفع على جميع المهتمين ومحبي هذه الرياضة، وتحقيق نقلة نوعية كبرى بالتعاون مع شركائنا في الجهات ذات العلاقة، وتحقيق الأهداف التي من أجلها أُنشئت الجمعية.

وتضم الجمعية في مجلس إدارتها كلاً من: المهندس عمار بن عبدالرحيم قاضي (رئيسًا)، المهندس عبدالله بن ناصر الكثيري (نائبًا)، فيصل بن سلطان السديري (مشرفًا ماليًّا)، موسى بن عبدالله الرويلي (عضوًا)، صالح بن عبدالله الراجحي (عضوًا)، إبراهيم بن ناصر المهنا (عضوًا) ومحمد بن عبدالإله سلامة (عضوًا).

كما ضمت قائمة الأعضاء المؤسسين -إضافة لأعضاء مجلس الإدارة- كلاً من: الدكتور محمد عبدالله باهبري، محمد بن دهش التويجري، المهندس حمد بن إبراهيم اللحيدان، خالد بن أحمد بصفر، أحمد بن مازن مطبقاني، الدكتور بدر بن بهيشان المطيري، الدكتور فيصل بن محمد الشرعبي، حاتم بن حامد الحربي، بندر بن عبدالرحمن الجندول، ناصر بن محمود اندجاني، سعيد بن خلوفة الغامدي، المهندس عمار بن ياسر حابس والمهندس علي بن أحمد الشهري.