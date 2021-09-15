أخبار عاجلة

الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مكة والمرتفعات -
9 وفيات و870 إصابة كورونا جديدة -
الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سبق" تكشف حقيقة "المعلم السكران" داخل مدرسة بمكة المكرمة

Print
"سبق" تكشف حقيقة فيديو "المعلم السكران" داخل مدرسة بمكة المكرمة "سبق" تكشف حقيقة "المعلم السكران" داخل مدرسة بمكة المكرمة
صاحب المقطع: مشهد تمثيلي قبل عامين لإيصال خطر المُسكرات على الطلاب

كشف الدكتور سالم بكيش في تصريح لـ"سبق" تفاصيل مقطع الفيديو المتداوَل على نطاق واسع، الذي يظهر فيه معلم سكران داخل أحد الفصول الدراسية بمكة المكرمة؛ لافتاً إلى أن المقطع قديم وهو تمثيلي نفّذه في إحدى حصص النشاط لإيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب قبل نحو عامين.

وقال "سالم" وهو معلم متقاعد: أعتز بمسيرة الـ 33 عاماً التي قضيتها معلماً بمدارس مكة المكرمة، وأنا حالياً متقاعد ومتفرغ لهوايتي في التمثيل والإخراج.

وعن المقطع المتداوَل؛ قال: لقد ساءني مقطع الفيديو الذي نُشر لي والذي هو عبارة عن تجسيد لمشهد رجل في حالة سكر، وهذا المقطع قديم منذ 1441هـ، وتم نشر المقطع دون علمي؛ ولا أعلم الهدف من نشره.

وأشار إلى أنه يعمل حالياً على مسرحية ستعرض عما قريب مع المخرج إبراهيم الفردوس الذي ساءه نشر مقطع الفيديو هذا بالذات، والذي يسيء للمعلم؛ لافتاً إلى أن لديه أكثر من مقطع تظهر مواهبه في التمثيل، مبيناً أنه غير راضٍ عن الإساءة الذي تعرض لها نظير المقطع المتداوَل على أنه معلم سكران دون معرفة الهدف من ذلك المشهد التمثيلي، والذي كان هدفه حينه إيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب خلال حصة نشاط نفذها قبل تقاعده مَن التعليم قبل عامين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجيزة: التحفظ علي 300 كيلو جرام بسكويت غير صالح للاستخدام بأحد المصانع (فيديو)

الجيزة: التحفظ علي 300 كيلو جرام بسكويت غير صالح للاستخدام بأحد المصانع (فيديو)

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم «فيفا» في قضية حمدي النقاز (فيديو)

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم «فيفا» في قضية حمدي النقاز (فيديو)

ممثلة كويتية تثير الجدل برقصها مع محمد رمضان (فيديو)

ممثلة كويتية تثير الجدل برقصها مع محمد رمضان (فيديو)

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء خلال إنقاذ جيرانه من حريق (فيديو)