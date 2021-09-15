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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة وفرت كل الإمكانيات لتوفير لقاح كورونا، وهناك متابعة يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاطمئنان على الطلاب والتعليم.

وناشد الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الطلاب بضرورة التسجيل لتلقي لقاح كورونا قائلاً: «بنقولكم لو سمحتوا سجلوا أو روحوا الجامعة للتسجيل وتلقي اللقاح ونرجو الاستجابة من أجل صحتك».

وأكد وزير التعليم العالي أن الطلاب الجدد سيحصلون على لقاح كورونا بشكل مؤكد خلال تقديمهم الأوراق في الجامعة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الطالب الذي لا يريد الحصول على لقاح كورونا، عليه أن يجري مسحة كل أسبوع في مكان محدد وبسعر معين ولن نتنازل عنه.

وتابع: «أنت تمتلك الحرية الشخصية ولكن لا تملك ضرر الآخرين، وأي طالب أو عضو هيئة تدريس لا يريد اللقاح، عليه أن يجري مسحة كل أسبوع».

وختم حديثه قائلًا: «الجامعات ستقدم كارنيه لكل طالب مبين خلاله عن تلقيه جرعة أولى أم لا».