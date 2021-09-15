أخبار عاجلة

الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مكة والمرتفعات -
9 وفيات و870 إصابة كورونا جديدة -
الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير التعليم العالي: على أي طالب لا يريد لقاح كورونا إجراء مسحة أسبوعيا بسعر معين ()

Print
وزير التعليم العالي: على أي طالب لا يريد لقاح كورونا إجراء مسحة أسبوعيا بسعر معين (فيديو) وزير التعليم العالي: على أي طالب لا يريد لقاح كورونا إجراء مسحة أسبوعيا بسعر معين ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة وفرت كل الإمكانيات لتوفير لقاح كورونا، وهناك متابعة يومية من الرئيس عبدالفتاح للاطمئنان على الطلاب والتعليم.

وناشد الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الطلاب بضرورة التسجيل لتلقي لقاح كورونا قائلاً: «بنقولكم لو سمحتوا سجلوا أو روحوا الجامعة للتسجيل وتلقي اللقاح ونرجو الاستجابة من أجل صحتك».

وأكد وزير التعليم العالي أن الطلاب الجدد سيحصلون على لقاح كورونا بشكل مؤكد خلال تقديمهم الأوراق في الجامعة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الطالب الذي لا يريد الحصول على لقاح كورونا، عليه أن يجري مسحة كل أسبوع في مكان محدد وبسعر معين ولن نتنازل عنه.

وتابع: «أنت تمتلك الحرية الشخصية ولكن لا تملك ضرر الآخرين، وأي طالب أو عضو هيئة تدريس لا يريد اللقاح، عليه أن يجري مسحة كل أسبوع».

وختم حديثه قائلًا: «الجامعات ستقدم كارنيه لكل طالب مبين خلاله عن تلقيه جرعة أولى أم لا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة: التحفظ علي 300 كيلو جرام بسكويت غير صالح للاستخدام بأحد المصانع (فيديو)

الجيزة: التحفظ علي 300 كيلو جرام بسكويت غير صالح للاستخدام بأحد المصانع (فيديو)

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم «فيفا» في قضية حمدي النقاز (فيديو)

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم «فيفا» في قضية حمدي النقاز (فيديو)

ممثلة كويتية تثير الجدل برقصها مع محمد رمضان (فيديو)

ممثلة كويتية تثير الجدل برقصها مع محمد رمضان (فيديو)