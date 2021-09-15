استشاري يشرح خطوات عملية تكميم المعدة

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة تعتمد على إزالة جزء من المعدة يحتوي على هرمون الجوع، والهرمون المسؤول عن الحرق، وبالتالي معدل الحرق يزيد، ويفقد المريض الشهية إلى حد كبير، ويشعر بالشبع مع تناول أقل قدر من الطعام.



وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك مجموعة يحدث لهم تمدد في المعدة بعد إجراء عملية الكميم، وهذه المجموعة لا تزيد عن 5% على أقصى تقدير، ولذلك يتم إجراء حزام حول المعدة في عملية التكميم المطور لمنع تمدد المعدة في بعض الحالات.

وأشار إلى أن عملية تكميم المعدة المطور تمنع حدوث أي نزيف أو مضاعفات، معقبًا: «نسبة حدوث المضاعفات أو النزيف مع استخدام الأدوات الحديثة تكاد تصل لـ0%».