رئيس جامعة قناة السويس يتفقد الإدارة الطبية بكلية التجارة

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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة مستمره في حملة تلقى لقاح فيروس كورونا لجميع منتسبيها حيث تجاوز عدد متلقى اللقاح حتى الآن ١٢٦ عضو هيئة تدريس ،٢٦١٨ طالب، ١٠٨٦ إدارى متلقين للقاح خلال العشرة أيام الأولى لتلقى اللقاح بالنقاط الطبية بجامعة قناة السويس .

وفى سياق متصل قام الدكتور أحمد زكى بتفقد الإدارة الطبية بكلية التجارة وكان في استقباله الدكتور محمد أبوالعلا منسق عام البرامج المميزة بكلية التجارة والدكتورة فاطمة حلمى مدير الإدارة الطبية بالكلية .

وأشار الدكتور أحمد زكى إلى أن ٩٠٢ منتسب للكلية تلقوا اللقاح بواقع ١٢ عضو هيئة و١٠١ ادارى و٧٨٩ طالبة .

كما أدى الكشف الطبى حتى الآن ٤٦٠ طالب وطالبة، مع تخصيص عيادة للكشف الطبى وعيادتين لتلقى اللقاح ومدرج لانتظار الطلاب .

ويضم فريق العمل بالنقاط الطبية ستة أطباء وثلاثه تمريض بالإضافة إلى أثنين تمريض تعزيز من كلية التمريض إلى جانب وحدة ال IT للتسجيل واثنين من الإداريين.

وأكمل رئيس الجامعة أن اللقاح يتم بمصل «سينوفاك»؛ ويعد التحصين بهذا اللقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة والحد من أعراضها ومواجهة التطورات المحتملة للجائحة.

وأشاد زكى بمستوى الأداء داخل نقطة كلية التجارة والتزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشدده بدايه من بوابات التعقيم بالكلية وصولا إلى العيادات.