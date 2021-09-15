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رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم

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رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم

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أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ1391 مواطناً من خلال قافلة طبية تم تنفيذها اليوم بقرية قرانشو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

أكد رئيس جامعة طنطا في تصريحات صحفية، الأربعاء، اهتمام الجامعة بإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالغربية، في إطار دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح .

وقال ‏الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي، وضمت وضمت 12 تخصصا طبيا بمشاركة 30 من أساتذة كلية الطب والتمريض بالجامعة، بالإضافة إلى قافلة زراعية.

وصرحت الدكتوره سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 36 حاله لاستكمال العلاج في مستشفى الجامعة بالمجان في تخصصات الجراحه والقلب والرمد والمخ والأعصاب والعظام.

المصرى اليوم

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