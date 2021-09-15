ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا

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كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، عن العثور على جثة أخرى داخل منزل مسجل الخطر الذي لقي مصرعه في تبادل إطلاق النار مع الشرطة، وتبين أنها لابنته.

وبذلك يرتفع عدد الجثث الموجودة داخل منزل القتيل إلى 3 جثث بعد العثور على جثتي زوجتيه داخل إحدى الغرف.

كانت مديرية أمن قنا، تحت إشراف اللواء مسعد أبوسكين، مدير الأمن، قد شنت حملة أمنية مكبرة برئاسة الرائد محمد المغربي، رئيس مباحث مركز شرطة قنا، للقبض على «محمد.ن.غ»، 38 عامًا، هارب من أحكام قضائية متعددة إعدام ومؤبد.

وأسفرت الحملة عن مقتل العنصر الإجرامي خلال تبادله إطلاق النار مع قوات الشرطة، حيث كان هاربًا ومحكوم عليه في 17 جناية «إعدام قتل عمد» و11 سجن مؤبد و34 عامًا سجن قضايا متنوعة.

وأوضحت التحريات أنه خلال تفتيش منزله عُثر على جثث زوجتيه وابنته عبارة عن عظام متحللة، قتلهن منذ أكثر من 4 أشهر، ولم يتم دفنهن، بل ألقى جثثهن بإحدى غرف المنزل، كما أنقذ رجال الشرطة ضحية رابعة لشخص سوداني يعمل معه في حجر الذهب كان مكبلا، وذلك قبل قتله أيضًا.

كما عُثر داخل مسكنه أيضًا على «مدفع آر. بى. جي و2 دانة-2 رشاش- 8 بنادق- 2 طبنجة- 4 قنابل يدوية محلية الصنع- 4 هواتف- كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة- صديرى واقى- منظار معظم- كمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام- 4 سيارات- دراجة نارية- زجاجة تحوى مادة الزئبق- كمية من البارود الأسود- مبلغ مالى».

وجرى نقل الجثث المتحللة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، بعد وضعها داخل 3 أكياس لعرضها على الطبيب الشرعي.