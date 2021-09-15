الإسماعيلي يسعى لشراء نجم سيراميكا كليوباترا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يسعى مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، للحصول على خدمات محمد حسن، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم المنقضي.

ودخل مسؤولو الدراويش في مفاوضات مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، من أجل الحصول على خدمات محمد حسن، بشكل نهائي، وذلك بناءً على طلب طلعت يوسف، المدير الفني الجديد للإسماعيلي.

وتلقى محمد حسن، في الأيام الماضية، عرضًا من نادي فيوتشر الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، ولكنه يفضل الانضمام للدراويش، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الفريق في الموسم المنقضي.

يُذكر أن الإسماعيلي، دعم صفوفه حتى الآن في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع عصام صبحي، ظهير أيمن نادي مصر للمقاصة، وأحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الجونة.