«فاروس» توقع مذكرة تفاهم مع معهد نيوزيلندي لتبادل المعرفة والبحث العلمي

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وقعت جامعة فاروس بالإسكندرية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع معهد TOI- OHOMAI للتكنولوجيا- نيوزيلندا، لإقامة شراكة وتعاون ذو منفعة متبادلة في مجالات التعليم وتبادل المعرفة والبحث العلمي، سيشمل التعاون بين المؤسستين مجالات مختلفة مثل إدارة الأعمال، السياحة وإدارة الفنادق، وتكنولوجيا المعلومات.

يتبع معهد TOI- OHOMAI للتكنولوجيا مؤسسة Te Pūkenga والتي تعد أكبر مؤسسة للتعليم العالي في نيوزيلندا، حيث يدرس بها أكثر من 12000 طالب في مختلف مواقع المعهد الموجودة في روتوروا، تاوبو، وتورانجا ،وتوكوروا وواكاتان.

بدأت العلاقة بين جامعة فاروس بالاسكندرية ومعهد TOI- OHOMAIللتكنولوجيا من خلال مشروع تدريب الشيف (CAP) وهو برنامج تم تطويرهمن قبل كلية السياحة وإدارة الفنادق بجامعة فاروس ويركز بشكل خاصعلى الطلاب الذين يتطلعون على الحصول على تدريب في فن الطهي وتجربة الضيافة في الحياة العملية.

من جانبه، قال الدكتور محمود محى الدين، رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، إنه «أرحب جدا بهذه الاتفاقية ونعتز بشراكتنا مع معهد TOI- OHOMAI للتكنولوجيا ونقدر التاريخ الغني لـ مؤسسة Te Pūkenga في الابتكار والتعليم المهني والبحث».