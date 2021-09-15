أخبار عاجلة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

من هي السيدة الوحيدة بين رجال اللبنانية؟

Print
من هي السيدة الوحيدة بين رجال الحكومة اللبنانية؟ من هي السيدة الوحيدة بين رجال اللبنانية؟

جي بي سي نيوز :- بعد 13 شهرا من الفراغ الحكومي في لبنان، شكل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة ضمت 23 وزيرا ووزيرة واحدة، فمن هي وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، وما علاقتها بتركيا؟

وحسب السيرة الذاتية لرياشي ذات الـ61 عاما، فإنها عقيلة السفير بطرس عساكر وشغلت مناصب عدة في وزارة الخارجية والمغتربين، منها سفيرة في وزارة الخارجية والمغتربين بدءا من مايو 2021، مديرة مكتب وزير الخارجية والمغتربين (مايو 2012 وحتى سبتمبر 2020)، مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين (فبراير 2018 - أغسطس 2020)، المندوبة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف (يوليو 2007 - سبتمبر 2017).

وتولت منصب قنصل لبنان العام في إسطنبول بين 2002 و2003 وكلفت مستشارة في سفارة لبنان لدى الكرسي الرسولي ومنظمة فرسان مالطا بين 1992 و2000.

وشغلت منصب رئيسة فرع الشراكة الأورومتوسطية، وزارة الخارجية والمغتربين 2003 – 2007، ورقيت إلى رتبة سفير في يوليو 2003.

وهي حاصلة على شهادة في التاريخ والجغرافيا عام 1982 من جامعة القديس يوسف في لبنان وشهادة في العلوم السياسية والإدارية عام 1981 من الجامعة ذاتها.

وأحدث تعيين الرياشي سيدة وحيدة في اللبنانية بلبلة في الأوساط الشعبية والمجموعات المدنية.

وقد أعربت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن "خيبتها لاستبعاد السيدات من المشاركة في التشكيلة الحكومية باستثناء حقيبة وزارية واحدة"، بعد أن كانت الحكومة السابقة تضم 6 وزيرات.

وسبق لوزيرتين أن شغلتا حقيبتي وزارة التنمية الإدارية، وهما مي شدياق وعناية عز الدين، في حكومتي الرئيس سعد الحريري.

وقالت رياشي، في واحد من تصريحاتها: "وضع لبنان الصعب يحتاج عملا دؤوبا ووحدة الوزراء وتكافلهم للخروج من المآسي التي نعيشها"، معتبرة أن "كلمة ميقاتي كانت في مكانها وتختصر وجع الشعب الموجوع".

المصدر: RT + الوكالة الوطنية للإعلام

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
البعثة الأممية في ليبيا: حكومة الوحدة الوطنية تظل هي الحكومة الشرعية

البعثة الأممية في ليبيا: حكومة الوحدة الوطنية تظل هي الحكومة الشرعية

الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة

الاتحاد الأوروبي يرحب بنيل الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة

النواب الليبي يحجب الثقة عن الحكومة

النواب الليبي يحجب الثقة عن الحكومة

رئيس الحكومة السودانية: محاولة الانقلاب سبقها تخطيط عبر خلق الفوضى في المدن

رئيس الحكومة السودانية: محاولة الانقلاب سبقها تخطيط عبر خلق الفوضى في المدن