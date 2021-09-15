غوتيريش يشيد بالأردنية سيما بحوث

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أشاد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالأردنية سيما بحوث التي تم تعيينها أمس الاثنين بمنصب المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة، وهي الوكالة الأممية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، وصف غوتيريش في بيان بحوث بأنها "بطلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء والفتيات"، وقال، "إنها ستدافع أيضا عن المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب، فضلا عن كونها مناصرة قوية لجودة التعليم وتخفيف حدة الفقر والحوكمة الشاملة".

وأكد غوتيريش أن بحوث "تتمتع بخبرة في مجال النهوض بتمكين المرأة وإعمال حقوقها، والتصدي للتمييز والعنف، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة"،وفق بترا .

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن بحّوث تتمتع بخبرة تفوق 35 عاما في المجالات القيادية على المستويات الشعبية والوطنية والإقليمية والدولية، وأن إعلان تعيينها بهذا المنصب جاء عقب مشاورات مع الدول الأعضاء والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.