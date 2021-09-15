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قال عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية ، إن تعظيم دور القطاع الخاص فى الحياة الاقتصادية أصبح ضرورة ملحة لدوران عجلة الانتاج فى ظل امتلاك القطاع الخاص خبرة كبيرة تمكنه من التعاون مع الدولة في تنفيذ التنمية العمرانية الشاملة التي تقوم بها حاليا.

وأضاف خلال كلمته خلال فعاليات الدورة السادسة لملتقى بناة مصر، أن الشراكة فى تنفيذ المدن الكبيرة تعد نمط جيد للغاية وأثبتته التجربة التي تمت بين الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وعدد من شركات التطوير العقاري، وهي تجربة مميزة قامت بها مصر.

ولفت إلى ضرورة سماح الدولة للشركات المصرية التي لديها خبرة قوية بالتوسع في تصدير خبراتها وخدماتها خارج مصر الفترة المقبلة، وتقديم الدولة للدعم الكافي للشركات للتواجد خارج مصر، وهو ما لا يقتصر على الدعم المالي فقط ولكن وجود تشريعات ولوائح وقوانين محددة تدعم التواجد الخارجي.

تابع أن دعم شركات التطوير العقاري الخاصة بالقطاع الخاص لتصدير خبرته للخارج من الممكن أن يسمح لها بالتواجد فى أسواق انجلترا وسويسرا مستقبلاً.

ويمثل ملتقى بناة مصر حوارًا مجتمعيًا بين الحكومة المصرية، وقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري، الذي ترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12.6% من معدلات نمو البلاد، حيث يحرص دائما قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري على الحصول على دعم مباشر من القيادة السياسية من أجل وضع استراتيجيات وخطط عمل شاملة لاقتناص الفرص الاستثمارية في القارة ومنطقة الشرق الأوسط.

ويُعد الملتقى الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر و يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، حيث يضم الملتقى كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنوياً مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضاً دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات