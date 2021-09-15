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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 3.170 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2029.

وبلغت الشريحة الثانية 2.855 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2033.

فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2036.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021، المعلن عنها في بداية العام المالي.