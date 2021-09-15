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غرفة التجارة الالمانية : الازمة الحالية تحتاج ان تكون الدول مكتفية ذاتيًا في إنتاج الأدوية والمعدات الطبية

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غرفة التجارة الالمانية : الازمة الحالية تحتاج ان تكون الدول مكتفية ذاتيًا في إنتاج الأدوية والمعدات الطبية غرفة التجارة الالمانية : الازمة الحالية تحتاج ان تكون الدول مكتفية ذاتيًا في إنتاج الأدوية والمعدات الطبية

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أكد بيتر رامزور، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين ألمانيا والدول العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص في مجال الصناعة الصحية.

وقال بيتر رامزور، إن التحديات الحالية تتطلب التركيز بشكل رئيسي على تكأن ون الدول مكتفية ذاتيًا في إنتاج الأدوية والمعدات الطبية ووجود شراكات استراتيجية مختلفة ومشتركة لتوسيع القدرات والبرامج في مجال الصحة الإلكترونية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أهمية تكثيف التعاون مع العالم العربي في القطاع الصحي لاسيما ، حتى يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الحيوي وبما يعود بالنفع على الجانبين، آملا أن يكون المنتدى الصحي العربي الألماني الرابع عشر، وسيلة يمكن من خلالها التوصل إلى اتفاقات وشراكات تسهم في نشر التكنولوجيا الصحية الألمانية، بما يمكن من التصدي لتحديات جائحة كورونا.

ولفت إلى أن جائحة كورونا هي المحور الرئيسي الذي دارت حوله فعاليات المنتدى هذا العام، منوهًا إلى أن ألمانيا واجهت هذا الوباء بحمله تطعيم وتوعية ووصل إلى تطعيم 55 مليون شخص بما يوازي 60 بالمائة من السكان

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