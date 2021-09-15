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سمية الخشاب تكشف عن علاقتها بـ«رونالدو» وأسباب زيجاتها المتكررة في «أبلة فاهيتا»

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سمية الخشاب تكشف عن علاقتها بـ«رونالدو» وأسباب زيجاتها المتكررة في «أبلة فاهيتا» سمية الخشاب تكشف عن علاقتها بـ«رونالدو» وأسباب زيجاتها المتكررة في «أبلة فاهيتا»

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تحل الفنانة سمية الخشاب والمطرب الشعبي محمود الليثي ضيفين على برنامج «لايڤ من الدوبلكس»، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والضيوف، ويقدم الليثي العديد من أغنياته الشهيرة، ويستعرض مواهبه المختلفة.

أما سمية الخشاب فتمنحها أبلة فاهيتا لقبا جديدا خلال اللقاء، فضلا عن حديثها عن حياتها الشخصية وزيجاتها المتكررة وأسباب انفصالها.

,تشهد الحلقة العديد من الألعاب الطريفة التي تشارك فيها الفنانة داخل استوديو «لايڤ من الدوبلكس».

كما تكشف عن علاقتها بنجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، وسبب تغريداتها المثيرة للجدل مؤخرا.

,يبث برنامج «لايڤ من الدوبلكس» في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

المصرى اليوم

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