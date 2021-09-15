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74.09 دولار سعر خام برنت وتوقعات بتعافي الطلب

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74.09 دولار سعر خام برنت وتوقعات بتعافي الطلب 74.09 دولار سعر خام برنت وتوقعات بتعافي الطلب

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ارتفعت النفط اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم وتوقعات بتعافي الطلب مع التوسع في التطعيمات.

ولكن انخفاض استهلاك الصين للنفط الخام في أغسطس مع تراجع معدل تشغيل المصافي لأقل مستوى منذ مايو وتراجع إنتاج المصانع حد من مكاسب أسعار النفط.

وارتفع مزيج برنت الخام 49 سنتا ما يوازي 0.7 % إلى 74.09 دولار بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا ما يعادل 0.7 % إلى 70.94 دولار للبرميل.

قال مصدران في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي صدرت أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير هبطت الأسبوع الماضي بعد أن تسبب إعصار إيدا في إغلاق العديد من المصافي النفطية ومنصات إنتاج بحرية.

وانخفضت مخزونات الخام 5.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر . وتوقع المحللون انخفاض الإنتاج 3.5 مليون برميل في المتوسط.

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء، إن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه أن يغذي انتعاشا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على النفط لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار السلالة دلتا المتحورة من وتجدد القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.

المصرى اليوم

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