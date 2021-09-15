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واصلت أسعار الذهب في الكويت ثباتها السعري، وافتتحت عمليات تداول المعدن النفيس بالكويت اليوم الاربعاء 15 ــ 9 ــ 2021 بأسعار قريبة جدًا من أسعار أمس الثلاثاء.

و أُعلن سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 «بدون المصنعية» بمبلغ 15.173 دينار كويتي، بما يعادل 50.46 دولارًا أمريكيًا طبقًا لأسعار اليوم.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الاربعاء 15 ــ 9 ــ 2021



من جانبها تقدم جريدة المصري اليوم لمتابعيها عرضًا لأسعار فئات الذهب في دولة الكويت، صباح اليوم الاربعاء 15 ــ 9 ــ2021، طبقًا للسعر المعلن من وزارة التجارة والصناعة الكويتية كالتالي:

سعر الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 17.324 دينار كويتي، ويقابله 57.611 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.895 دينار كويتي، مقابل 52.859 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.173 دينار كويتي، مقابل 50.46 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 13.006 دينار كويتي، ويقابله 43.252 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 538.829 دينار كويتي، مقابل 1791.916 دولار أمريكي.

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