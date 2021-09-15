أخبار عاجلة

أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول -
أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات -
إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه -
تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر -
ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي -
سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تقشف.. دولة خليجية تنوي خفض رواتب بعض الأجهزة والهيئات الحكومية للنصف

Print
تقشف.. دولة خليجية تنوي خفض رواتب بعض الأجهزة والهيئات الحكومية للنصف تقشف.. دولة خليجية تنوي خفض رواتب بعض الأجهزة والهيئات الحكومية للنصف
بجانب إلغاء التأمين الصحي للعاملين في أحد الأجهزة في إطار الإصلاح الاقتصادي

تقشف.. دولة خليجية تنوي خفض رواتب بعض الأجهزة والهيئات الحكومية للنصف

تنوي الكويتية خفض رواتب بعض الأجهزة والهيئات الحكومية بنسبة قد تصل إلى 50%، في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مسؤولة أن وزارة المالية وصلت إلى اتفاق مع جهاز حماية المنافسة لخفض رواتب العاملين في الجهاز بنسبة ما بين 30%ـ 50%.

وبحسب مصادر الصحيفة؛ فقد تم الاتفاق أيضًا على إلغاء التأمين الصحي للعاملين في جهاز حماية المنافسة، ونظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال درجتي الماجستير والدكتوراه على نفقة الجهاز.

واكتفت إدارة الجهاز بزيادة هيكل مرتبات العاملين بنسبة ضعيفة لا تقارن مع ما كان مقررًا في سلم الرواتب الجديد، الذي أقر منذ عام تقريبًا، بعد مفاوضات طويلة مع وزارة المالية.

وتأتي تلك القرارات في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف، التي تنتهجها الحكومة الكويتية؛ حيث ترفض الحكومة السماح هذه المرة بأي ضغوط سياسية لإرجاع عملية الإصلاح الاقتصادي مثلما كان في السابق.

وباشر عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالفعل خطة التقشف وخفض النفقات بالنسبة المطلوبة التي حددها قرار مجلس الوزراء، ومنها وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والأشغال وجهاتها التابعة.

ومن المتوقع ألا يقف تقليص الإنفاق عند حد معين؛ بل سيكون هناك توسع في خفض بنود إضافية مثل الأعمال الممتازة للموظفين الحكوميين وغيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية تحصل على ثقة البرلمان بالأغلبية لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات

الحكومة اللبنانية تحصل على ثقة البرلمان بالأغلبية لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات

النواب الليبي يشكل لجنة للتحقيق مع الحكومة

النواب الليبي يشكل لجنة للتحقيق مع الحكومة

مقترح يسمح ببقاء الحكومة بعد حل "النواب" إذا تبقى على موعد الانتخاب أقل من 4 أشهر

مقترح يسمح ببقاء الحكومة بعد حل "النواب" إذا تبقى على موعد الانتخاب أقل من 4 أشهر

الحكومة الروسية تدعو للتكيف مع أنواع الوقود البديل والتقليل من استخدام النفط والغاز

الحكومة الروسية تدعو للتكيف مع أنواع الوقود البديل والتقليل من استخدام النفط والغاز