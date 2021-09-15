أخبار عاجلة

أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول -
أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات -
إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه -
تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر -
ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي -
سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمطار والاعتدال فجرًا.. "الحصيني" يلخص توقعاته لأجواء الأربعاء

Print
أمطار والاعتدال فجرًا.. "الحصيني" يلخص توقعاته لأجواء الأربعاء أمطار والاعتدال فجرًا.. "الحصيني" يلخص توقعاته لأجواء الأربعاء
توقع رياحًا متوسطة السرعة على الشرقية والوسطى والخليج العربي

أمطار والاعتدال فجرًا..

تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأربعاء حارة نهارًا نسبيًّا على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجرًا.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار متفرقة ومحدودة وخفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مرتفعات: (عسير، والباحة، وجازان، واليمن).

وتابع: رياح متوسطة السرعة على الشرقية والوسطى والخليج، من متوسطة لشبه قوية على الغربية.

وبدوره كان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر؛ في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، وعسير، والباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول

أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول

أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية

أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple

السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان"

السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان"