بسبب 300 جنيه تعرضت للتعذيب حتي الموت .. وعائلتها تتهم أسرة في البساتين بقتلها

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تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض مصرع فتاة سقطت في ظروف غامضة من الطابق الخامس بمنطقة بولاق الدكرور مساء أمس الثلاثاء، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بمصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس بدائرة القسم، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى «أصالة» 16 سنة طالبة وسط بركة من الدماء.

وبالفحص تبين إصابة المتوفية بكسور في جميع أنحاء الجسم، قررت النيابة العامة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأنتداب طب شرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفية للكشف هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

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وفي سياق متصل صرحت النيابة العامة دفن جثة خادمة بمنطقة البساتين، وكلفت ضباط المباحث بسرعة جمع التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها، وتم استدعاء أسرتها لسماع أقوالها في الحادث وكشف غموض سقوط الخادمة من الطابق الخامس في ظروف غامضة، وأتهمت أسرة الخادمة العائلة التي تعمل لديها أنها وراء قتلها بسبب اتهام ابنتهم بسرقة 300 جنيه من شقتهم.

وأضافت أسرة الخادمة أن ابنتهم المتوفية تعرضت للتعذيب حتى الموت ثم قاموا بالقاء جثتها من الطابق الخامس، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت إشراف النيابة العامة لبيان سبب الوفاة.