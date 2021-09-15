«زي النهارده» وفاة الفنان التشكيلى عدلى رزق الله 15 سبتمبر 2010

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عدلى رزق الله فنان تشكيلي صاحب مسيرة فنية غنية امتدت لنحو نصف قرن أبدع خلالها في الرسم بالألوان المائية للكبار والأطفال، أما رسوم الأطفال فقد بدأها في الستينيات في المجلات الصادرة عن دار الهلال، وأنتج خلال مسيرته أكثر من أربعين عملاً مصوراً للأطفال تراوحت بين القصص والكتب التعليمية والترفيهية، وساهم برسومه في العديد من المجلات العربية والأوروبية، منها: «أسامة» و«رافع» بسوريا و«سمير» بمصر و«أوكابى» و«بوم دابى» و«برلان وبنبان» بفرنسا، وشارك خلال الستينيات في تطوير برامج التليفزيون المقدمة للطفل من خلال رسومه في برنامج «حكاية قبل النوم» مع الإعلامية علية إحسان وقد جمعت مسيرته بين الكتابة والرسم للأطفال حصل رزق الله على الكثيرمن الجوائز، منها جائزة معرض ليبزج الدولى للأطفال بألمانيا عن كتاب «الأوزة البيضاء»، وجائزة المجلس العالمى لكتب الأطفال بسويسرا عن أعماله «العب وتعلم»، والفنان والألوان والفنان والأحلام» وجائزة معرض بولونيا الدولى لكتب الأطفال بإيطاليا عن السمكة الفضية، وجائزة نوما من اليابان عن مطبوع الوحدة الوطنية للأطفال، وقد رصدت لنا ابنته داليا معلومات إضافية عن سيرته في محطات رئيسية، فهو مولود في 20 يناير 1939 في قرية أبنوب بأسيوط، وتخرج في كلية الفنون الجميلة القاهرة في عام 1961، ودرس بمعهد الدراسات القبطية في الفترة من 1960 إلى 1962 ثم درس بجامعة استراسبورج من 1974إلى 1978، وعمل رساما بدار الهلال وأستاذاً بجامعة استراسبورج، وتوفى «زي النهارده» في 15 سبتمبر 2010.