أخبار عاجلة

أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول -
أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات -
إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه -
تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر -
ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي -
سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زي النهارده» وفاة الفنان التشكيلى عدلى رزق الله 15 سبتمبر 2010

Print
«زي النهارده» وفاة الفنان التشكيلى عدلى رزق الله 15 سبتمبر 2010 «زي النهارده» وفاة الفنان التشكيلى عدلى رزق الله 15 سبتمبر 2010

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عدلى رزق الله فنان تشكيلي صاحب مسيرة فنية غنية امتدت لنحو نصف قرن أبدع خلالها في الرسم بالألوان المائية للكبار والأطفال، أما رسوم الأطفال فقد بدأها في الستينيات في المجلات الصادرة عن دار الهلال، وأنتج خلال مسيرته أكثر من أربعين عملاً مصوراً للأطفال تراوحت بين القصص والكتب التعليمية والترفيهية، وساهم برسومه في العديد من المجلات العربية والأوروبية، منها: «أسامة» و«رافع» بسوريا و«سمير» بمصر و«أوكابى» و«بوم دابى» و«برلان وبنبان» بفرنسا، وشارك خلال الستينيات في تطوير برامج التليفزيون المقدمة للطفل من خلال رسومه في برنامج «حكاية قبل النوم» مع الإعلامية علية إحسان وقد جمعت مسيرته بين الكتابة والرسم للأطفال حصل رزق الله على الكثيرمن الجوائز، منها جائزة معرض ليبزج الدولى للأطفال بألمانيا عن كتاب «الأوزة البيضاء»، وجائزة المجلس العالمى لكتب الأطفال بسويسرا عن أعماله «العب وتعلم»، والفنان والألوان والفنان والأحلام» وجائزة معرض بولونيا الدولى لكتب الأطفال بإيطاليا عن السمكة الفضية، وجائزة نوما من اليابان عن مطبوع الوحدة الوطنية للأطفال، وقد رصدت لنا ابنته داليا معلومات إضافية عن سيرته في محطات رئيسية، فهو مولود في 20 يناير 1939 في قرية أبنوب بأسيوط، وتخرج في كلية الفنون الجميلة القاهرة في عام 1961، ودرس بمعهد الدراسات القبطية في الفترة من 1960 إلى 1962 ثم درس بجامعة استراسبورج من 1974إلى 1978، وعمل رساما بدار الهلال وأستاذاً بجامعة استراسبورج، وتوفى «زي النهارده» في 15 سبتمبر 2010.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات

«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات

إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه

إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه

تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر

تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر

ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي

ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي