دوري الأبطال المجموعة «7»: رقم قياسي لـ ركلات الجزاء والسجل الفرنسي السلبي مستمر
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سقط إشبيلية في فخ التعادل على ملعبه ضد ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي فرض التعادل على مضيفه الأندلسي بنتيجة 1-1، في أولى مباريات المجموعة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشهدت المباراة حدثًا قياسيًا غير مسبوق، عندما احتسب الحكم البيلاروسي أليكسي كولباكوف 4 ركلات جزاء في الشوط الأول، بواقع 3 ركلات للضيوف وركلة لأصحاب الأرض، في واقعة تحدث للمرة الأولى على الإطلاق خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا.
ولمع الجناح الألماني الدولي الشاب، كريم أديمي، مع حصوله على جميع ركلات جزاء فريق سالزبورج، ليصبح على بعد مخالفة واحدة من معادلة الرقم القياسي المدون بأسم آريين روبن مع بايرن ميونخ في موسم 2013/2014 كأكثر اللاعبين حصولًا على ركلات الجزاء في موسم.
وأهدر الضيوف ركلتي جزاء (الأولى والثالثة)، في حين تمكن لاعب الوسط الكرواتي لوكا سوتشيتش من تسجيل هدف التقدم للضيوف، لكن مواطنه إيفان راكيتيتش، أدرك التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، مسجلًا هدف إشبيلية رقم 100 في تاريخ دوري الأبطال (بإحتساب الأهداف المسجلة في التصفيات).
ولعب إشبيلية منقوصًا من لاعب لمدة 40 دقيقة من زمن المباراة مع تعرض المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري للإنذار الثاني بعد أول 5 دقائق من زمن اللعب في الشوط الثاني.
وفي المباراة الأخرى من المجموعة، سيطرت نتيجة التعادل السلبي على مواجهة ليل لـ فولفسبورج الألماني.
وقدم أصحاب الأرض مباراة كبيرة على الجانب الهجومي مع تسديدهم لـ 16 تسديدة (4 على المرمى) مقابل تسديدتين فقط للضيوف (صفر على المرمى) الذين اكتفوا بخروجهم بنقطة ثمينة من معقل حامل لقب الدوري الفرنسي.
وحافظ ليل على سجله السيء في دوري الأبطال مع فشل الفريق في تحقيق أي فوز على ملعبه في أخر 12 مباراة بالمسابقة (تعادل 5 وخسر 7).
وأوضحت الإحصائيات أنه بعيدًا عن نتائج ليون وباريس سان جيرمان في البطولة، فأن الأندية الفرنسية لم تفز سوى بمباراة وحيدة من بين أخر 33 مباراة لعبوها بدوري الأبطال (تعادلوا 6 وخسروا 26).