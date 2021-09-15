عاجل | إدارة عن بعد لعنايات ‫5 مناطق سعودية

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تعتزم وزارة الصحة الاستعانة بشركات متخصصة، لتطبيق وتطوير وتشغيل الخدمات المدارة في وحدات العناية المركزة، من خلال مشروع الطب الاتصالي عن بعد، لخدمة مجموعة من وحدات العناية المركزة في 5 مناطق صحية، ليكون ذا مستوى عالٍ وعالمي، وتخدم هذه المنشآت المتخصصة بالوزارة التجمع الصحي الواحد «Cluster» بالمنطقة أو بين التجمعات الصحية أو بين المناطق.

تكامل البيانات

وبحسب وثيقة المشروع تعتزم وزارة الصحة، شراء خدمة الأنظمة المستهدفة من خلال الربط وتكامل البيانات من المقاول، حيث يقوم المقاول بتأمين جميع الخدمات ووحدات العناية المركزة، على شكل خدمة تتم محاسبته ودفع قيمتها لوحدة العناية المركزة الواحدة لمدة 4 سنوات، تشمل جميع المعدات والرخص والتطبيقات وقواعد البيانات والربط المطلوبة.

ربط إلكتروني

وتسعى الوزارة إلى إرساء معايير تبادل البيانات، الخاصة بالطب الاتصالي ووحدات العناية المركزة، وتأسيس البنية التحتية لمنظومة تبادل البيانات، وربطها بقناة التكامل للصحة الإلكترونية، والربط مع الملف الصحي الإلكتروني، من خلال الويب لاستخدامها في جميع نقاط تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى الربط مع نظام المعلومات الصحى بالمستشفيات، أو المجمعات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وكذلك تشمل الربط مع الملف الصحي الإلكتروني الموحد «نفيس» من خلال الويب، لاستخدامها في جميع نقاط تقديم الخدمة الصحية، والربط مع نظام مواعيد «موعد» ونظام المعلومات الصحى أوالأنظمة الوطنية الأخرى.

تواصل عن بعد

ويهدف المشروع أيضا إلى تنظيم وإدارة الوثائق، بشكل إلكتروني بين وحدات العناية المركزة، وتحويل بياناتها وفهرستها في أنظمة حاسوبية مخصصة لذلك، بحيث يسهل البحث عنها والتواصل معها، واسترجاعها بيسر وسهولة بداخل المنطقة، أو مع المناطق الأخرى بين وحدات العناية المركزة، ومركز القيادة والتحكم «Command center». وكذلك يمكن المشروع من تغطية نقص الأطباء والاستشاريين، وطاقم التمريض المتخصص للعناية المركزة، من خلال التواصل عن بعد وتأمين العلاج، والتشخيص بشكل سريع وفعال، مما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الوفاة بالعناية المركزة.

المناطق الصحية الـ 5

الغربية

عدد السكان

10.405.740 نسمة

الوسطى

عدد السكان

9.390.096 نسمة

الشمالية

عدد السكان

2.432.285 نسمة

الجنوبية

عدد السكان

4.733.568 نسمة

الشرقية

عدد السكان

4.780.619 نسمة