عواد يدعم جنش وصبحي : إن شاء الله ترجعوا وتكسروا الدنيا (صور)

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نشر محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، رسائل دعم ووداع لزميليه محمود جنش، ومحمد صبحي، حارسا مرمى الفريق، بعد رحيلهما عن القلعة البيضاء على سبيل الإعارة، مساء أمس الثلاثاء، متمنيا لهما التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

ونشر عواد، صورة جمعته مع جنش، نشرها عبر ستورى حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: «بالتوفيق يا أبوتمارا، إن شاء الله تكسر الدنيا وترجع تنور بيتك تانى يا حبيبى».

كما نشر عواد أيضا عبر ستورى إنستجرام صورة جمعته بمحمد صبحى خلال التدريبات، وقال «بالتوفيق يا حبيبي ان شاء الله تكسر الدنيا خليك جاهز هتدفع كتير».