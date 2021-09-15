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تنسيق الجامعات 2021 .. تعرف على مواعيد تنسيق المرحلة الثالثة وموقف الناجحين من الدور الثاني

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تنسيق الجامعات 2021 .. تعرف على مواعيد تنسيق المرحلة الثالثة وموقف الناجحين من الدور الثاني تنسيق الجامعات 2021 .. تعرف على مواعيد تنسيق المرحلة الثالثة وموقف الناجحين من الدور الثاني

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الناجحين من الدور الأول.

وتنطلق تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة في الفترة من السبت المقبل 18 سبتمبر وحتى الإثنين 20 سبتمبر، بحد أدني 50% العلمي والأدبي.

وعن إعلان نتيجة المرحلة .. أكد مكتب تنسيق الجامعات 2021 على أنه سيتم ارجاء النتيجة لحين تسجيل رغبات الطلاب الناجحين من الدور الثاني.

وبالنسبة لموقف الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل خلال المرحلة الأولي للتنسيق والمرحلة الثانية للتنسيق، والطلاب مستنفذي الرغبات، فإنه يمكنهم تسجيل الرغبات مع طلاب المرحلة الثالثة.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين من الدور الأول في الشعب العلمية 42065، والشعبة الأدبية 24932، بإجمالى 66997 طالبًا.

المصرى اليوم

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