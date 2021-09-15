أخبار عاجلة

أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول -
أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات -
إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه -
تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر -
ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي -
سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصطفى الفقي يعلق على الزيارات المتبادلة بين وإسرائيل

Print
مصطفى الفقي يعلق على الزيارات المتبادلة بين مصر وإسرائيل مصطفى الفقي يعلق على الزيارات المتبادلة بين وإسرائيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن هي الدولة العربية الأكبر وشريكة أساسية في الحرب والساعية الأولى للسلام، ومعها وقعت أول اتفاقية للسلام بين دولة عربية وإسرائيل.

وأضاف الفقي خلال لقاءه مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، أنه لا يصح التعامل بفكرة»التابوت«الذي يحبس العلاقة بالطرف الآخر، موضحا أن تبادل الزيارات والمقابلات بين مصر وإسرائيل، ليس دليل على حب إسرائيل، قائلًا:»نحن الآن في مرحلة إدارة الصراع العربي الإسرائيلي«، كما أن مصر دولة عربية شريفة تتمسك بالثوابت في الصراع العربية الإسرائيلي.

وانتقد «الفقي» كذلك العنف الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن «جلبوع» بعد إعادة القبض عليهم، مؤكدًا أن التعامل بهذا العنف أمر غير مقبول.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون