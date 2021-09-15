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قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر هي الدولة العربية الأكبر وشريكة أساسية في الحرب والساعية الأولى للسلام، ومعها وقعت أول اتفاقية للسلام بين دولة عربية وإسرائيل.

وأضاف الفقي خلال لقاءه مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، أنه لا يصح التعامل بفكرة»التابوت«الذي يحبس العلاقة بالطرف الآخر، موضحا أن تبادل الزيارات والمقابلات بين مصر وإسرائيل، ليس دليل على حب إسرائيل، قائلًا:»نحن الآن في مرحلة إدارة الصراع العربي الإسرائيلي«، كما أن مصر دولة عربية شريفة تتمسك بالثوابت في الصراع العربية الإسرائيلي.

وانتقد «الفقي» كذلك العنف الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن «جلبوع» بعد إعادة القبض عليهم، مؤكدًا أن التعامل بهذا العنف أمر غير مقبول.