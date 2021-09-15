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أكد شادي محمد، نجم الأهلي السابق، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، سبب عشق الجماهير الحمراء للنادى، موضحًا بأنه من أعظم من لمس الكرة في مصر.

وقال شادي في حواره مع برنامج «البريمو»، مع محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «الخطيب أعظم من لمس الكرة في مصر وأخلاقه عالية للغاية، وسبب حب الجماهير الحمراء للنادي الأهلي، فهو شخصية مميزة وعظيمة، وكان له دور كبير في مجلس حسن حمدي وحاليا على مقعد رئاسة النادى».

وأضاف: «تعلمت في الأهلي أن الأجيال تكمل بعضها، والخطيب أكد على ذلك خلال الاحتفالية الذي كرم فيها الجميع».