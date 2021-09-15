دوري الأبطال المجموعة «6»: سقوط قاتل للشياطين الحمر وتعادل غير مرضٍ للغواصات الصفراء

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سقط مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 خارج قواعده ضد يانج بويز السويسري في اولى مباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.