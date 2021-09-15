دوري الأبطال المجموعة «6»: سقوط قاتل للشياطين الحمر وتعادل غير مرضٍ للغواصات الصفراء
★★★★★
شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
سقط مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 خارج قواعده ضد يانج بويز السويسري في اولى مباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتقدم الشياطين الحمر بهدف مبكر بعد 13 دقيقة من بداية المباراة عن طريق كريستيانو رونالدو الذي احتفل بتسجيل هدفه رقم 135 في المسابقة، لكن خروج الظهير الأيمن أرون وان بيساكا بالبطاقة الحمراء المباشرة قبل نهاية الشوط الأول بـ 10 دقائق قلب من موازين المباراة.
وتعد هذه هي أول حالة طرد يتعرض لها لاعب من مانشستر يونايتد في مباراة بدوري أبطال أوروبا، منذ مارس 2013، عندما تعرض الجناح البرتغالي ناني للطرد ضد ريال مدريد.
ونجح أصحاب الأرض في تعديل النتيجة في الدقيقة 66 عن طريق المهاجم الكاميروني مومي نجامالو، قبل أن يسجل البديل الأمريكي ثيوسون سيباتشو هدفًا قاتلًا للفريق السويسري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، وبعد خطأ قاتل من البديل جيسي لينجارد.
وبذلك يكون فريق يانج بويز السويسري قد حقق ثاني فوز له على الإطلاق في تاريخ مشاركاته بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكان اللافت هو ان الفريق في كلتا المباراتين حقق الفوز ضد خصم يلعب ضمن صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (الفوز 2-1 ضد يوفنتوس في موسم 2018/2019 الفوز 2-1 ضد مانشستر يونايتد في موسم 2021/2022).
وأوضحت الإحصائيات سجلًا كارثيًا للمدرب أولي جونار سولشاير مع مانشستر يونايتد عقب الهزيمة في الأراضي السويسرية، حيث خسر الشياطين الحمر 7 من المباريات ال11 التي لعبوها في دوري الأبطال تحت قيادة سولشاير، وهو عدد الهزائم الذي يمثل 13% من إجمالي الهزائم التي تلقوها في المسابقة (7 من 54)، على الرغم أن المدرب النرويجي قاد الفريق في 4.8% فقط من اجمالي المباريات (11 من 231).
ولم يسدد مانشستر يونايتد في المباراة سوى مرتين فقط، وهو أقل عدد تسديدات تم رصده للفريق في مباراة بدوري الأبطال منذ بداية تجميع موقع أوبتا للإحصائيات منذ موسم 2003/2004. حيث كانت التسديدة الثانية والأخيرة لهم في المباراة في الدقيقة 25 عن طريق كريستيانو رونالدو.
وفي المباراة الأخرى من المجموعة، تعادل فياريال على ملعبه بنتيجة 2-2 ضد أتالانتا في مواجهة قوية كان اصحاب الأرض متقدمين في نتيجتها (2-1) حتى اخر 7 دقائق من المباراة عندما أدرك الظهير الدولي الألماني روبن جوسينز التعادل للضيوف، ليحرم أصحاب الأرض من نقطتين مهمتين في المجموعة.