دوري الأبطال المجموعة «5»: سقوط تاريخي لبرشلونة والـVAR ينقذ بنفيكا
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أستهل بايرن ميونخ مشواره في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا من خلال تغلبه على مضيفه، برشلونة، بنتيجة 3-0، في أولى مباريات المجموعة الخامسة في البطولة.
ودخل الضيوف المباراة بقوة من بدايتها إلى نهايتها، ولم يتعرضوا لخطورة تذكر، مع فشل أصحاب الأرض في تسديد أي كرة على مرمى الحارس مانويل نوير، لتكون المباراة الأولى على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا التي يفشل فيها برشلونة من التسديد على مرمى المنافس.
وأفتتح توماس مولر التهديف في المباراة محافظًا على سجله المميز ضد برشلونة، مسجلًا هدفه السابع في مباراته السادسة ضد برشلونة في دوري الأبطال، ليكون أفضل هداف في تاريخ المسابقة ضد العملاق الكتالوني.
وفي الشوط الثاني تألق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من خلاله تسجيله هدفين، ليكون قد نجح في التسجيل في جميع مبارياته ال18 الأخيرة مع العملاق البافاري في مختلف البطولات (اجمالي 29 هدفًا).
وعانى برشلونة من مرارة الهزيمة في المباراة الإفتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ الخسارة 3-2 ضد نيوكاسل في موسم 1997/1998.
وحافظ بايرن ميونخ على سجله المثالي خارج القواعد بدوري الأبطال من خلال عدم الخسارة في أخر 19 مباراة لعبها خارج قواعده بالمسابقة، وبالتحديد منذ سبتمبر 2017 (فاز 15 وتعادل 4).
وخسر برشلونة أخر 3 مباريات له على ملعبه في دوري الأبطال (3-0 ضد يوفنتوس، 4-1 ضد باريس سان جيرمان و3-0 ضد بايرن ميونخ) في سلسلة غير مسبوقة في تاريخ النادي بالمسابقات الأوروبية.
وفي المباراة الأخرى من المجموعة، تعادل دينامو كييف الأوكراني مع بنفيكا بنتيجة 0-0 في مباراة احتضنها معقل الأول، وشهدت تدخل تقنية الفيديو «VAR» في الدقيقة 93 لتحرم اصحاب الأرض من هدف قاتل، بسبب التسلل.