5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وضباب وتدنٍّ للرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والرياض.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العلا والمدينة المنورة وخيبر والحناكية والمهد وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

ونبَّه المركز مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكر المركز أن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بارتفاع الأمواج، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء ورماح والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.