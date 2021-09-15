رانيا علواني تكشف قرارها بشأن خوض انتخابات الأهلي

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أكدت الدكتورة رانيا علوانى عضو مجلس ادارة النادى الأهلى، أن احتفالية النادى الأحمر بالنجمة العاشرة، جاءت في اطار أسرى عائلي بانجاز لأبناء القلعة الحمراء، مشيرة بأن البرج الأيقونى الذي تم عمله اليوم، ويحمل النجمات العشرة، سيظل يضئ طول العمر احتفالا بهذا الانجاز.

وقالت رانيا علوانى في تصريحات تلفزيونية: «أنا جاهزة لخدمة النادى الأهلى في أي مكان»، موضحة أنها تريد استكمال مشوارها الخدمي في النادى من خلال خوض الانتخابات المقبلة«.

وأضافت أن مجلس الأهلي، لم يتحدث في الانتخابات والقوائم حتى الآن، ولن نفتح الحديث عنها إلا في شهر أكتوبر المقبل.