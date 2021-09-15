أخبار عاجلة

«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات -
إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه -
تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر -
ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي -
سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق -
أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب -
لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رانيا علواني تكشف قرارها بشأن خوض انتخابات الأهلي

Print
رانيا علواني تكشف قرارها بشأن خوض انتخابات الأهلي رانيا علواني تكشف قرارها بشأن خوض انتخابات الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكدت الدكتورة رانيا علوانى عضو مجلس ادارة النادى الأهلى، أن احتفالية النادى الأحمر بالنجمة العاشرة، جاءت في اطار أسرى عائلي بانجاز لأبناء القلعة الحمراء، مشيرة بأن البرج الأيقونى الذي تم عمله اليوم، ويحمل النجمات العشرة، سيظل يضئ طول العمر احتفالا بهذا الانجاز.

وقالت رانيا علوانى في تصريحات تلفزيونية: «أنا جاهزة لخدمة النادى الأهلى في أي مكان»، موضحة أنها تريد استكمال مشوارها الخدمي في النادى من خلال خوض الانتخابات المقبلة«.

وأضافت أن مجلس الأهلي، لم يتحدث في الانتخابات والقوائم حتى الآن، ولن نفتح الحديث عنها إلا في شهر أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات

«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات

إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه

إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه

تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر

تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر

ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي

ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي