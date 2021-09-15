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أكد محمد الإتربي نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك، أن اشرف بن شرقي وافق على التجديد للفريق الأبيض لمدة 3 مواسم، وذلك من خلال جلسة ستجمعه مع حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك للوصول لحل وسط حول ازمة الشرط الجزائي، قائلا: «هناك رغبة كبيرة في الزمالك لبقاء أشرف بن شرقي«.

وأضاف الإتربى في تصريحات تليفزيونية، «محمد صبحي إعارة إلى نادي فاركو لمدة موسم، وسيعود عقب انتهاء الإعارة لنادى الزمالك لأنه حارس مميز، وإعارة جنش لنادي فيوتشر لمدة موسم، في رأيي رحيل جنش وصبحي أمر طبيعي في وجود عواد وأبوجبل، إحنا راضيين عن الفريق الحالي ومع إضافة الناشئين هننافس ع الدوري الجديد «.

وعن عودة حمدى النقاز، قال «ما حدث أمر جيد لصالح نادى الزمالك، لأن اللاعب تنازل عن قضيته ضد الزمالك، ويستفاد الزمالك من لاعب جيد فنيا دون تحمل أي غرامات».

واختتم: «كنا نتمنى إتمام صفقة عبدالله السعيد وإنضمامه لنادي الزمالك».

كانت المصرى اليوم قد انفردت بعقد جلسة بين اشرف بن شرقي وحسين لبيب عقب عودة اللاعب من اجازته لحسم تجديد عقد اللاعب المغربي.