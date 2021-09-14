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جودو يحصد المركز الثاني بالبطولة العربية

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جودو الزمالك يحصد المركز الثاني بالبطولة العربية جودو يحصد المركز الثاني بالبطولة العربية

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حقق أبطال الجودو بنادى نتائج طيبة بالبطولة العربية للأندية والتي تستضيفها في الفترة الحالية .

حيث حصد اللاعب محمد عبدالقادر وزن 66 كجم الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب فوزي محمد فوزي وزن فوق 100 كجم الميدالية الفضية.

بينما حصد الميدالية البرونزية كلا من اللاعب محمود علاء وزن 73 كجم واللاعب أحمد أشرف عبدالحافظ وزن 66 كجم.

كما حصل على المركز الخامس اللاعب عمر إبراهيم وزن 90 كجم.

وبهذه النتائج حقق نادي الزمالك ترتيب عام ثاني على مستوى البطولة العربية والتى أقيمت على ملاعب القاهرة.

ومن جانبه أعرب حلمي حسين المدير الفنى لجهاز الجودو بنادي الزمالك عن سعادته بهذه النتيجة المشرفة وأداء اللاعبين بالبطولة.

فيما أكد دكتور أحمد حسانين المدرب العام أن اللاعبين قدموا مباريات قوية ورائعة بالبطولة ونتمنى تقديم المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة.

المصرى اليوم

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